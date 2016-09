Deutsche Sporthilfe nominiert U21-Dressureuropameister-Team zur Wahl der „Juniorsportler des Jahres“

Was für eine tolle Anerkennung der großartigen Leistung der deutschen U21-Europameisterinnen in der Dressur. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat sie zur Wahl der „Juniorsportler des Jahres“ vorgeschlagen.

Am 7. Oktober wird Deutschlands Sportnachwuchs im Pantheon Theater Halle Beuel in Bonn ordentlich gefeiert. In Kooperation mit der Deutschen Post ehrt die Deutsche Sporthilfe herausragende junge Athleten in den Kategorien Einzel und Mannschaft sowie Behinderten und Gehörlosensport. Infrage kommen alle Jungsportler, die sich seit August 2015 bei Nachwuchs-Europa- oder -Weltmeisterschaften hervorgetan haben.

In der Kategorie Einzel hat es kein Reitsportler unter die Top Ten geschafft. Die setzt sich aus folgenden Nachwuchsstars zusammen:

• Leo Appelt (Radsport – Straße): Junioren-Weltmeister aus Hannover, RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen



Aber in der Mannschaftswertung sind die Reiter dabei:

• Bobteam Johannes Lochner/2er Bob: Johannes Lochner und Joshua Bluhm: zweifache Junioren-Weltmeister (2er und 4er-Bob)

• Dressur Junge Reiter: Anna-Christina Abbelen, Leonie Richter, Anna-Lisa Theile und Jil-Marielle Becks: Europameister Junge Reiter

• Skisprung Herren: Jonathan Siegel, Tim Fuchs, David Siegel und Adrian Sell: Junioren-Weltmeister

Leider ist das Ganze keine Publikumswahl. Trotzdem hilft dem siegreichen EM-Quartett bestimmt jeder gedrückte Daumen!