Elitehengst Don Diamond wird Juniorenpferd

Gerade erst war Don Diamond vom Gestüt Birkhof im Rahmen der Süddeutschen Hengsttage zum Elitehengst proklamiert worden. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten von dem Vorzeigevererber.

Der 13-jährige Württemberger v. Diamond Hit-Carolus soll demnächst mit der Tochter des Hauses Casper an den Start gehen, der 16-jährigen Anna. Ihre Mutter Nicole Casper hatte Don Diamond bis Grand Prix ausgebildet und war im vergangenen Jahr mehrfach platziert gewesen in der Königsklasse. Anna selbst ist auch bereits S-siegreich und platziert bis Prix St. Georges. Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren gewann sie im vergangenen Jahr die Bronzemedaille.

Don Diamond ist ein echtes Familienpferd. Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten Vererber des Gestüts Birkhof. Er ist auch ein echtes Charakterpferd. Das stellte er nicht zuletzt vor einigen Jahren unter Beweis, als er sich in seiner Turnierbox so schwer verletzte, dass nicht nur seine sportliche Zukunft, sondern zunächst auch sein Leben auf dem Spiel stand. Aber Don Diamond war ein Musterpatient. Er erholte sich nicht nur, er kehrte auch frisch wie eh und je zurück in den Sport.

