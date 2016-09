Ermittlungen im Landgestüt Warendorf dauern weiter an, weiterer Betrieb durchsucht

Im Februar wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft im Landgestüt Warendorf ermittelt. Nun wurde in diesem Zusammenhang ein weiterer Betrieb durchsucht.

Das bestätigte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Münster, Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, gegenüber St.GEORG: „Die Ermittlungen dauern an und im Zuge dessen hat es gestern weitere Durchsuchungen gegeben.“ Er ergänzte außerdem: „Es handelt sich hier um umfangreiche Ermittlungen. Das sieht man ja schon an der Dauer.“

Bestätigen konnte Botzenhardt außerdem, dass es sich um einen Betrieb in Menslage handelt. Er betonte indes, er werde keine Namen nennen und empfahl stattdessen: „Hören Sie sich in Ihren Reiterkreisen um!“ Das Züchterforum spricht von dem Zucht-, Aufzucht- und Ausbildungs-und Handelsbetrieb „R“. Was den Grund für die Durchsuchung angeht, konnte sich Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ebenfalls nicht äußern. Aus Zucht und/oder Aufzucht in Menslage kommen zahlreiche Hengste des Landgestüts.

Führungsriege entlassen

Im Februar waren die drei Köpfe des Landgestüts vom Dienst freigestellt worden, Landstallmeisterin Susanne Schmitt-Rimkus, ihr ehemaliger Stellvertreter sowie der Hauptberittmeister. Der Grund: Verdacht auf Vorteilnahme. Es soll um bezahlte Flüge für die Landgestütsriege samt Lebenspartner gehen. Außerdem ist immer wieder die Rede von Provisionen bei Pferdeverkäufen. Derzeit wird der Traditionsbetrieb kommissarisch von Mitarbeitern des NRW-Umweltministeriums geleitet.

