FEI-Awards: Die Menschen hinter den Erfolgen

Wie heißt es so schön? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und umgekehrt natürlich auch. Das gilt auch für den Pferdesport im Bereich „Best Groom“.

Nur, dass es hier heißen muss: „Hinter jedem erfolgreichen Pferd steht ein starker/liebevoller/erfahrener/versierter/engagierter/verantwortungsbewusster/umsichtiger Pfleger“. Diesen besonderen Menschen, die sich Tag und Nacht um das Wohl der ihnen anvertrauten vierbeinigen Athleten bemühen, widmet der Weltreiterverband FEI ebenfalls einen Award.

Die diesjährigen Nominierten

Alan Davies (GBR, Pfleger von Valegro)

„Wenn Valegro abstimmen dürfte, würde er Alan wählen“, sagte einer der anderen Nominierten. In dem Video zu Valegros Abschied hatte Alan es auf den Punkt gebracht: „Er ist mein bester Freund.“ Davon hat Valegro ganz schön viele, denn schließlich sagt Charlotte Dujardin, seine Reiterin, das auch über das Jahrtausendpferd. Trotzdem: Wenn Valegro kommt, steht er immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dass er das alles mit einer solch bemerkenswerten Gelassenheit über sich ergehen lässt und stets aussieht wie aus dem Ei gepellt, ist zu einem großen Teil Alan Davies zu verdanken.

Mark Beever (GBR, Pfleger von Nick Skeltons Big Star)

„Nichts weniger als eine Legende“, sagt der Weltreiterverband über Mark Beever. Harry Skelton, der im Rennsport beheimatete Sohn von Springreiter-Olympiasieger Nick, sagt: „Was Mark Beever, der seine gesamte Zeit mit Big Star verbringt, geleistet hat, ist einfach unglaublich.“

Beever hatte einen nicht geringen Anteil, dass der nach seiner Sehnenverletzung 2013 praktisch schon abgeschriebene Big Star als Olympiasieger zurückkehrte in den Sport. Seit 31 Jahren arbeitet Mark Beever für Nick Skelton. Er war der erste, dem Nick in Rio um den Hals fiel, als klar war, dass er Einzelgold in der Tasche hatte. Beide, Reiter und Pfleger, waren in Tränen aufgelöst. Beever, der das Sorgen für Big Star zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, wäre ganz sicher ein würdiger Award-Gewinner.

Duane Brewin (GBR, „Flying Groom“)

Duane Brewin ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Pflegern im internationalen Sport. Denn er kümmert sich nicht nur um die Pferde eines bestimmten Reiters oder Stalles, sondern hat es Tag für Tag mit neuen zu tun. Duane Brewin arbeitet für die Firma Peden, die Flugtransporte für Pferde in die ganze Welt organisiert. Seine Aufgabe ist keine leichte. So muss er die Pferde auch auf Langstreckenflügen ruhig und unter Kontrolle halten. Unter den Reitern und Pferdebesitzern gilt er als ein Aushängeschild seiner Zunft, das nicht nur den Pferden, sondern auch den dazugehörigen Menschen Sicherheit vermittelt.

Maddison McAndrew (AUS, Pflegerin für die Para-Dressurreiterin Lisa Martin)

Maddison hatte ihren Job aufgegeben, als klar war, dass sie Lisa Martin zu den Paralympischen Spielen in Rio begleiten sollte. Dabei hat sie sich nicht nur für Lisa Martin und deren Pferd First Famous eingesetzt, sondern ihre gesamte Energie auch für das Team gegeben.

