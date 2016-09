Harrie Smolders‘ Regina Z aus dem Sport

Harrie Smolders hoch erfolgreiche Fünf-Sterne-Siegerin Regina Z muss definitiv aus dem Sport genommen werden.

Die Siegerin des Großen Preises der Global Tour-Etappe von Shanghai 2015 war lange Zeit verletzt gewesen und ihre Zukunft stand in den Sternen. Im Juli war sie noch einmal auf dem Turnier zu sehen gewesen. Aber ihr Reiter sagt: „Obwohl sie damals gewinnen konnte, fühlte sie sich nicht mehr so an wie früher. Darum haben wir beschlossen, sie aus dem Sport zu nehmen.“

Rom war der Anfang

Die Verletzung hatte die Stute sich bei der Global Champions Tour-Etappe von Rom 2015 zugezogen. Allerdings hatte man zum damaligen Zeitpunkt noch die Hoffnung, dass sie vollständig genesen würde. Nun sieht die Rex Z-Tochter einer Zukunft als Zuchtstute entgegen. Sie hat bereits einige Nachkommen, von denen beispielsweise Magic Blue Z v. Mr. Blue und Victoria Z v. Vigo d’Arsouilles schon erfolgreich im Sport gehen.

