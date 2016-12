Helgstrand-Hengst Vincent Maranello gelegt und verkauft

Noch ein Pferd verlässt den Stall des dänischen Dressurpferdehändlers Andreas Helgstrand.

Nach dem Benicio-Sohn Baron hat auch der sechsjährige gekörte Hengst Vincent Maranello v. Zack-Future Cup-Romancier ein neues Zuhause gefunden. Er wechselt in die USA. Allerdings als Wallach.

Unter Bereiter des Stalls Helgstrand, Thomas Sigtenbjerggaard, nahm der bewegungsstarke Dunkelbraune zweimal an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teil. Fünfjährig glänzte er in der Qualifikation mit einer Gesamtnote von 8,8, qualifizierte sich so direkt für die Entscheidung und wurde Neunter im Finale. 2016 schaffte er es nach Rittigkeitsproblemen in der Qualifikation nicht in die Endrunde.

Nun soll der langbeinige Braune sich ganz auf seine Sportkarriere konzentrieren und wurde deshalb gelegt. Seine neue Heimat ist Kalifornien, allerdings ist bislang nicht bekannt, wer den Dänen erworben hat.

