Hufgesundheit: Experten geben Tipps

Für die tägliche Arbeit mit dem Pferd ist ein gesunder Huf das A und O. In der Dezember-Ausgabe des St.GEORG gibt es ein 16-seitiges Special rund um dieses Thema. Hier finden Sie vorab Videos und Berichte zum Thema.

Schon bei der Wahl des Hufschmiedes tun sich viele schwer. In Reitställen gehen deshalb oft mehrere Schmiede ein und aus, wer bei dem einen Pferdebesitzer für Begeisterungsstürme sorgt, ist bei dem anderen unten durch, seit er „das Pferd total vernagelt hat“.

St.GEORG hat sich bei den Experten umgehört: Wodurch zeichnet sich ein guter Schmied aus? Kann der Reiter erkennen, ob sein Pferd ordentlich beschlagen wurde?

Doch das ist längst nicht die einzige Frage, die auf den Stallgassen diskutiert wird. Auch die Eisen- oder Barhuf-Frage stellt sich immer wieder. Ganz klar, bei dem Gedanken daran, ein L-Springen auf rutschigem Grasboden ohne Stollen zu reiten, sitzt den meisten Reitern die Angst im Nacken. Doch sollte man sein Pferd gleich beschlagen, auch wenn nur wenige Turniere im Jahr geplant sind? Geht es nicht vielleicht doch ohne Eisen? Oder muss das Pferd sogar aufgrund einer anatomischen Veränderung beschlagen werden? Hufschmied Stefan Wehrli, der unter anderem die Pferde von Olympia-Sieger Ludger Beerbaum beschlägt (und dafür extra aus der Schweiz angereist kommt), hat sogar ganz spezielle Eisen entwickelt, die auf den ersten Blick eher an ein UFO aus einem Science Fiction-Blockbuster erinnern. Und Olympia-Schmied Dieter Kröhnert schwört auf ein bestimmtes Material, um nicht so viel Gewicht an das Pferdebein zu bringen.

Für das Huf-Special hat die Redaktion viel Info-Material zusammengetragen. Viel zu viel, um es alles in ein Heft zu quetschen. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen Teil unserer Rechercheergebnisse hier unter den folgenden Links zusammenzufassen.

Wo befinden sich Hufbein, Kronbein, Strahlbein? Wie sieht die Huflederhaut aus? Das Video zeigt die Anatomie und Struktur des Hufes. Hier geht’s zum Video.

Tierärztin Dr. Gabi Volker erklärt den Hufmechanismus an einem Flipchart und beschreibt, wie Nägel geschlagen werden müssen, um den Mechanismus nicht zu beeinträchtigen. Hier geht’s zum Video.

Wie funktioniert der Hufmechanismus? Wie wird das Gewicht von Pferd und Reiter durch den Huf angefangen? Doch Achtung: Das Video erklärt den Hufmechanismus mit Hilfe eines aufgeschnittenen (echten!!) Pferdebeins, nichts für schwache Nerven. Hier geht’s zum Video.

Hufschmied Markus Raabe zeigt im Video die Operation eines an Hufkrebs erkrankten Pferdes. Ebenfalls nichts für schwache Nerven, da es zum Teil recht blutig wird. Hier geht’s zum Video.

Eine Studie von Brian Hampson zur Frage: Die Forschung an Wildpferdehufen und ihre Relevanz für die Veterinärmedizin und für die Hufbearbeitung. Dabei wurde auch untersucht, welchen Einfluss harter und weicher Boden auf die Hufe haben. Hier geht’s zur Studie.

Eine Dissertation von Tierarzt Dr. Mohamad Al Naem zum Thema „Untersuchungen zur Hufrehe bei Pferden mit Hilfe des HufScan®-Systems“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Hier geht’s zum Dokument.

