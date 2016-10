Ingrid Klimke mit eigenem Ausbildungsabend bei der EQUITANA 2017!

Im März 2017 kehrt die Weltmesse des Pferdesports, die Equitana, zurück nach Essen. Diesmal mit eigener Show dabei: Ingrid Klimke.

Ein Highlight erwartet die Besucher der Equitana in Essen am 20. März 2017: Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Ingrid Klimke ist erstmals mit einem eigenen Ausbildungsabend bei der größten Pferdesportmesse der Welt dabei.

Pferdegerechte Ausbildung groß geschrieben

Ingrid Klimke gilt als eine der vielseitigsten Reiterinnen überhaupt. Und sie wird nicht müde, ganz in der Tradition ihres Vaters Dr. Reiner Klimke und ihres Mentors Paul Stecken, die pferdegerechte klassische Ausbildung zu propagieren. Über knapp zwei Stunden gewährt Klimke an diesem Abend Einblicke in ihre Philosophie und verrät den Zuschauern Tipps für die tägliche Arbeit mit ihren eigenen Pferden.

Viele Male Equitana – zum ersten Mal mit eigener Show

Die Equitana hat seit vielen Jahren einen festen Platz in Ingrid Klimkes vollem Terminkalender. Aber dieses Jahr hat die Reitmeisterin erstmals ihre eigene Abendshow namens INGRID KLIMKE live. Am Equitana-Montag präsentiert sie in Halle 6 ihr vielseitiges Ausbildungsprogramm, das seit vielen Jahren ihrem Motto „Reite zu Deiner Freude“ folgt.

Tickets für INGRID KLIMKE live gibt es ab 29 Euro (ermäßigt ab 25 Euro) im EQUITANA-Ticketshop. Weitere Informationen www.equitana.com.

Im Überblick:

Ingrid Klimke live

Montag, 20. März 2017, 20:00 Uhr

Messegelände Essen, Halle 6

Tickets unter www.equitana.com.

