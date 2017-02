J.J. Darboven Vereins-Initiative: Bewerbungsrekord und 100 Sieger

2015 hatte Heißgetränkspezialist J.J. Darboven seine Vereins-Initiative ins Leben gerufen. 100 Reitvereine bekommen einen professionellen Kaffeestand für ihr Turnier sowie Ehrenpreise für drei Prüfungen. Die Premiere war ein voller Erfolg. Die zweite Auflage lief noch besser, wie sich nun herausstellte.

1462 Reitvereine hatten sich bei der J.J. Darboven-Vereinsinitiative 2017 um Unterstützung für ihr Turnier in der kommenden Saison beworben. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits im November wurde angekündigt, dass es eine Fortsetzung des Pilotprojektes geben sollte. Nun ist die Bewerbungsfrist abgelaufen und die Initiatoren können ein mehr als positives Fazit ziehen: „Die Erwartungen wurden erneut bei weitem übertroffen. Die wertvolle Unterstützung, die die Initiative für die Veranstaltungen von ländlichen Reitturnieren darstellt, hat sich offensichtlich herumgesprochen.“

100 Vereine ausgewählt

Welche 100 Reitvereine von der J.J. Darboven-Vereinsinitiative profitieren, steht bereits fest und wird in Kürze bekannt gegeben. Die Gewinner freuen sich zum einen über eine professionelle Kaffeeversorgung während des Turniers und zum anderen über Ehrenpreise. Um ihr Turnier zu bewerben, bekommen die Veranstalter außerdem ein umfangreiches Paket mit Plakaten, Flyern, Bannern und anderen Werbemitteln.

Besuch bei Deutschlands Mega-Turnieren

Zusätzlicher Anreiz: Vier Vereine, die die J.J. Darboven-Vereinsinitiative besonders kreativ umsetzen und das per Video/Foto etc. festhalten, können sich auf einen Besuch bei den großen EN GARDE-Veranstaltungen freuen. Bis zu 50 Personen pro Verein werden entweder zum Hamburger Spring- und Dressur-Derby, zu den Munich Indoors, der Partner Pferd in Leipzig oder den Bundeschampionaten in Warendorf eingeladen. Bei dieser Gelegenheit darf der jeweilige Verein dann sich und sein Turnier auf dem Hauptplatz vorstellen und Werbung für sich machen.