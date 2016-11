Landbeschäler Quadroneur verkauft und im Training bei Isabell Werth

Das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse hat den neunjährigen DSP-Hengst Quadroneur verkauft. Er geht nun unter einer russischen Reiterin, die unter anderem mit Isabell Werth trainiert.

Neue Reiterin von Quadroneur ist Irina Zakhrabekova. Ein Sponsor aus Bulgarien, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat den Quaterback-Sandro Hit-Sohn für Zakhrabekova erworben. Die 40-Jährige war bislang in der kleinen Tour international im Einsatz gewesen und möchte nun den Schritt in den Grand Sport schaffen.

Siegreich in der Kleinen Tour

Nach seiner Körung 2010 bestand Quadroneur mit Bavour seinen Leistungsprüfung in Neustadt, wo er es auf eine Gesamtnote von 8,24 brachte (8,34 in der Dressur, 7,8 im Springen). Unter Stephanie Fiedler errang Quadroneur mittlerweile zahlreiche Siege und Platzierungen bis Intermédiaire I. Zakhrabekova will ab dem kommenden Jahr mit Quadroneur aufs Turnier fahren. Züchterisch stellte er unter anderem die Siegerstute 2014 in Prussendorf und hat einen gekörten Nachkommen, den Reitponyhengst Quadroneur’s Junior.

Training mit Isabell Werth und José Garcia Mena

Um die Gewöhnung aneinander für Reiter und Pferd leichter zu machen, steht der Hengst nun seit ein paar Monaten bei Isabell Werth. Die erklärte gegenüber Eurodressage, das Paar werde künftig von ihr zusammen mit Garcia Mena trainiert. „Das Ziel ist es, beide, Irina und Quadroneur, in den Grand Prix Sport zu bringen.

Zakhrabekova hat einen Stall in Krefeld und pendelt zwischen Spanien und Rheinland hin und her. Ihr Unternehmen Zetta Sport hat José Garcia Mena gesponsert. Auch sie betonte gegenüber Eurodressage, dass sie nun mit Garcia Mena und Werth trainiert. Und dass sie überglücklich ist über die Entwicklung.

