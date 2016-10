Morgan Barbancon Mestre nach Sturz schwer verletzt

Morgan Barbancon Mestre ist derzeit auf Mallorca, um an der Balearen Tour teilzunehmen. Dort erlitt sie gestern einen schweren Sturz, bei dem sie Verbrennungen dritten Grades davontrug.

Morgan Barbancon ritt mit ihrer 15-jährigen Gribaldi-Tochter Girasol über Asphalt. Die Stute rutschte aus, stürzte und fiel auf ihre Reiterin. Sie sprang auf, aber Barbancon hatte noch einen Fuß im Steigbügel. Die Stute galoppierte los und zog Morgan Barbancon hinter sich her über den Asphalt. Die Spanierin berichtet, es sei gewesen, wie man es sonst aus Filmen kennt. Sie habe gedacht, sie müsse sterben. Aber sie habe großes Glück gehabt, dass die Stute nicht auf sie getreten ist.

Schwere Brandwunden

Durch die Rutschpartie über den Asphalt erlitt Morgan Barbancon Brandwunden dritten Grades am Rücken. Die müssen nun drei bis vier Wochen verbunden bleiben. Gebrochen ist glücklicherweise nichts.

Gegenüber Eurodressage erklärte die Olympiareiterin von 2012: „Girasol und mir geht es gut. Ich habe nur einige schwere Verbrennungen und muss nun drei bis vier Wochen jeden Tag Bandagen wechseln. Ich stehe immer noch unter Schock, weil mir klar wurde, das der gestrige Tag mein letzter hätte sein können. Daher bin ich dankbar, dass ich nur Kratzer abbekommen habe. Ich werde versuchen, wieder in den Sattel zu steigen und am Wochenende das Fünf-Sterne-Turnier in Es Fangar mitzureiten.“

