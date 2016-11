Nadine Capellmanns Gracioso ist gestorben

Mit fast 32 Jahren musste Nadine Capellmanns erstes Championatspferd Gracioso eingeschläfert werden.

Sonntagabend zeigte Gracioso Anzeichen einer Kolik. Diese entwickelte sich so dramatisch, dass man den Wallach nur noch erlösen konnte. „Wenn in Pferd fast 32 Jahre alt wird, kann der vernünftige Mensch zwar sagen, dass es ein erfülltes Leben hatte, aber im Herzen tut es dennoch weh“, schreibt Nadine Capellmann auf ihrer Homepage.

Karrierestarter

Gracioso war ein Westfale v. Grundstein I-Renaldo. Ausgebildet wurde er von Klaus Blakenhol. Er hatte schon die ersten Grand Prix Starts hinter sich, als Nadine Capellmann ihn für den für damalige Verhältnisse sensationellen Preis von einer Million D-Mark erwarb.

Klaus Balkenhol trainierte das Paar. Capellmann und Gracioso wurden in den Championatskader aufgenommen. Ihr erstes Championat mit dem deutschen Team waren die Europameisterschaften 1997. Es gab Mannschaftsgold und Rang vier in der Einzelwertung. Bei den Deutschen Meisterschaften hatten sie zuvor Bronze gewonnen.

Auch in den folgenden Jahren sammelten die beiden fleißig Mannschaftsgoldedaillen, bei den Weltreiterspielen in Rom 1998 und bei den Europameisterschaften 1999 in Arnheim. Im selben Jahr wurde Capellmann mit Gracioso auch erstmals Deutsche Meisterin. Diesen Erfolg wiederholten sie auch 2002. Bis 2003 ging Gracioso im Sport und gewann in dieser Zeit gut 330.000 Euro.

Nach dem Sport

Seine Rente verbrachte Gracioso bei Nadine Capellmann auf der Weide und liebevoll betreut von „seinen“ Menschen. Gracioso war bekannt dafür, dass er recht guckig und sensibel war. Das hat er auch im Alter nicht abgelegt, wie Nadine Capellmann berichtet: „Auch nach seiner Verabschiedung aus dem Sport vor dreizehn Jahren ist Gracioso eine dominierende Persönlichkeit auf unserem Hof geblieben; ein Pferd, das immer dafür gesorgt hat, dass es die ihm gebührende Aufmerksamkeit auch bekam.“

