Nathalie zu Sayn-Wittgenstein wird neue dänische Bundestrainerin

Der dänische Verband hat eine Nachfolgerin für Rudi Zeilinger gefunden. Der Schultheis-Schüler hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, sein Amt als Bundestrainer der dänischen Dressurreiter abgeben zu wollen.

Nun soll Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (41) den Job übernehmen. Die in Deutschland beheimatete Nichte der dänischen Königin Margrethe II. hat selbst zahlreiche Championate für Dänemark bestritten in den 19 Jahren, die Rudolf Zeilinger für das Training verantwortlich war.

So gehörte sie beispielsweise mit dem von ihrer Mutter Prinzessin Benedikte selbst gezogenen Donnerhall-Sohn Digby zur bronzegeschmückten Olympiamannschaft von 2008. Darüber hinaus war zu Sayn-Wittgenstein bei zwei Welt- und sieben Europameisterschaften für Dänemark im Einsatz. Ihr erfolgreichstes Pferd war Digby, mit dem sie unter anderem 2011 auch Zweite beim Weltcupfinale in Leipzig wurde.

Vorfreude auf die neue Aufgabe

„Ich freue mich sehr darauf, meine neue Aufgabe als Teamtrainerin in Angriff zu nehmen“, sagte die dänische Prinzessin. „Es ist eine vollkommen neue und spannende Herausforderung für mich, die mir viel bedeutet. Ich hoffe, dass wir zusammen mit den Reitern eine starke Mannschaft für die Zukunft werden und die gute Entwicklung fortsetzen, die der dänische Dressursport in den letzten paar Jahren genommen hat.“

Unterstützung der Reiter

Die dänische Equipechefin Kimi Nielsen ist vor allem froh, dass alle mit der Wahl einverstanden sind: „Es ist wichtig für uns, dass der neue Teamtrainer nicht nur die nötigen Fähigkeiten als Reiter und Trainer mitbringt, sondern dass er auch große Unterstützung von Seiten der Reiter selbst genießt. Unser Ziel ist es, weiterhin an der Spitze des Sports zu bleiben. Dafür braucht es Arbeit mit dem Nationalteam, die auf Vertrauen und Respekt basiert. Es ist gut zu wissen, dass die Reiter unsere Wahl des neuen Trainers unterstützen.“

Die erste große Herausforderung für die neue Bundestrainerin werden die Europameisterschaften in Göteborg sein. In den kommenden Wochen wird zu Sayn-Wittgenstein nun zu den Mitgliedern des A-Kaders reisen um sich ein Bild zu machen und mit den Reitern über ihre Ziele etc. zu sprechen.

Hilfreich ist für die neue Aufgabe, dass zu Sayn-Wittgenstein demnächst mit ihrer Familie, Ehemann Alexander Johannsmann und den Kindern Konstantin und Louisa, von Schloss Berleburg in NRW nach Hamburg in den Norden Deutschlands zieht.

