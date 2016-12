Neues Pferd für Nadine Capellmann

Nachdem Nadine Capellmann ihre Grand Prix-Pferde verkauft hat, ist zumindest eine Box nun wieder besetzt.

Die Weltmeisterin von 2002 hat den achtjährigen Look at me erworben. Der Oldenburger Hengst v. Licotus-Liberty M-Rouletto aus der Zucht der ZG Andrea und Georg Beyer hat bislang zwei M-Erfolge unter dem Münchener Ausbilder Rudolf Widmann vorzuweisen. Einen Sieg in einer regulären Dressurprüfung der Klasse M und einen zweiten Platz in einer Dressurpferdeprüfung Klasse M. Laut Eurodressage ist Look at me aber bereits bis Grand Prix ausgebildet. Damit hätte Nadine Capellmann wieder ein potenzielles Spitzenpferd im Stall.

Sie hatte bereits im vergangenen Jahr ihr Kaderpferd Girasol an Morgan Barbancon Mestre verkauft. Und neulich wechselte auch Dark Dynamic den Stall. Er wird nun von der U25-Reiterin Sarah Runge vorgestellt.

