Olympiaspringpferd Going Global für angeblichen Totilas-Preis an Athina Onassis verkauft

Greg Brodericks irisches Olympiapferd Going Global hat die Besitzerin gewechselt – für eine horrende Summe.

Über Pferdepreise spricht man bekanntlich nicht. Aber die Rede ist von 10 bis 12 Millionen Euro, die Milliardärin Athina Onassis für den zehnjährigen Iren Going Global bezahlt haben soll.

Der Quidam Junior-Cavalier Royale-Sohn (Stallname „Junior“) hatte seinen bis dato-Reiter im vergangenen Jahr quasi über Nacht berühmt gemacht. ehe Broderick 2012 Going Global zum Reiten bekam, war er national in Irland hoch erfolgreich, aber international eine eher unbekannte Größe. Er erkannte rasch, dass er diesen braunen Wallach lieber behalten statt verkaufen sollte, was eigentlich seine Aufgabe war. Also baute er ihn vorsichtig auf, nur um 2015 dann voll durchzustarten.

Blitzkarriere

In Estoril gaben die beiden 2015 ihr Debüt in der Global Champions Tour. Und was für eins: drei Runden fehlerfrei im Großen Preis, Platz drei insgesamt. Ein neuer Superstar war geboren. Seitdem vertrat das Paar Irland mehrfach erfolgreich bei Nationenpreisen (z.B. Dublin und St. Gallen) und ritt ihn bei der EM. Es stellte sich heraus, dass Going Global ein ziemlich zuverlässiger Null-Fehler-Kandidat ist.

Olympianominierung

Dabei setzte Broderick seinen Superstar recht dosiert ein. Dementsprechend war seine Erfolgsliste längst nicht so lang, wie beispielsweise die eines Bertram Allen. Trotzdem entschied Irlands Springchef Robert Splaine Broderick den Startplatz bei den Olympischen Spielen in Rio zu gewähren. Etwas, was bei den Kollegen wie Allen oder auch Cian O’Connor auf vorhersehbaren Unmut stieß.

Nun muss Broderick sich nach einem neuen Sportspartner umsehen. Aber erträgt es mit Fassung: „Natürlich war es ein Vergnügen, ihm im Stall stehen zu haben. Aber es war eine logische Entscheidung, ihn zu verkaufen. Ich möchte seiner neuen Besitzerin alles Glück der Welt mit ihm wünschen.“

Jan Tops hat vermittelt

Als Agent für den Kauf durch Athina Onassis fungierte Global Champions Tour-Erfinder und Pferdehändler Jan Tops. Er war in den vergangenen Wochen mehrfach mit der der Griechin, die ihre Pferde nach der Trennung von ihrem Mann Doda bei ihm im Stall stehen hat, nach Irland gereist. Sie haben den Wallach ausprobiert und sorgfältig getüvt. Heute wurde der Deal dann perfekt gemacht und Going Global macht sich auf die Reise nach Valkenswaard in die Niederlande.

Für Tops dürfte dieser Deal ebenfalls sehr lukrativ gewesen sein. Er spielte auch eine entscheidende Rolle in dem Verkauf von Palloubet d’Halong von Janika Sprunger nach Katar. Damals ging es um elf Millionen Euro.

