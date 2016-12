P.S.I. Pferd für brasilianischen Paralympics-Reiter

Der Hof Kasselmann hat ein ehemaliges P.S.I.-Pferd einem brasilianischen Para-Dressurreiter zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich um die sechsjährige Oldenburger Stute Lucky One v. Lord Sinclair-Rimini-Parcours, die 2015 zur Kollektion der P.S.I. Auktion gehörte. „Lucky“ sind sowohl das Pferd als auch der Reiter, der Brasilianer Rodolpho Riskalla. Der hat schwere Schicksalsschläge erleiden müssen in den vergangenen Jahren. Rodolpho Riskalla ist dem Dressursport seit seiner Kindheit verbunden, war erfolgreich bis Grand Prix und stellte Nachwuchspferde z.B. bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und den französischen Bundeschampionaten vor. Bereits seit einer ganzen Weile lebt Rodolpho in Frankreich. 2015 musste er zurück in seine brasilianische Heimat reisen, um der Beerdigung seines verstorbenen Vaters beizuwohnen. Auf der Reise zog er sich eine bakterielle Gehirnhautentzündung zu. Infolge dessen musste man Rodolfo mehrere Gliedmaßen amputieren.

Against all Odds

Aber der 32-Jährige ließ sich nicht unterkriegen. Bereits fünf Monate nach der Operation saß er wieder im Sattel – als Para-Dressurreiter im Grade III. Das war im Januar dieses Jahres. Und dann wurde er Siebter bei den Paralympics in seiner brasilianischen Heimat. Zudem erhielt er im November den Against all Odds-Award des Weltreiterverbands FEI.

0

0

0 x geteilt