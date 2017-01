Reiterkreuz in Gold für Hans-Peter Schmidt

Zum 25. Jubiläum des Nürnberger Burg-Pokals erhielt dessen „Erfinder“ Hans-Peter Schmidt das Reiterkreuz in Gold.

Den passenden Rahmen für das Ereignis bot das Frankfurter Festhallenturnier, wo der Nürnberger Burg-Pokal seit Jahr und Tag zuhause ist. FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau überreichte Hans-Peter Schmidt das Ehrenabzeichen für seine Verdienste um den Pferdesport.

Die sind vielfältig. Heraus sticht der Nürnberger Burg-Pokal, jene Serie auf Prix St. Georges-Niveau für sieben- bis neunjährige Nachwuchs-Dressurpferde, aus der bislang in jedem Jahrgang ein Championatspferd hervorging. Insgesamt 129 Medaillen haben die „Burg-Pokal Pferde“ bislang für Deutschland geholt.

Darüber hinaus setzt Schmidt sich sehr für den Pferdesport in Bayern ein. Seit 2002 ist er Präsident des Bayerischen Reiter- und Fahrerverbandes. In seiner Laudatio erwähnte Graf Rantzau unter anderem auch Schmidts Verdienste um den Erhalt der Olympiareitanlage in München-Riem. Außerdem gehört der Ehrenaufsichtsratsvorsitzende der Nürnberger Versicherungen dem Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) an.

