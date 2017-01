Rio-Silbergewinner Peder Fredricson empfängt Schwedens wichtigste Sportlerehrung

Springreiter Peder Fredricson, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sensationell Silber für Schweden holte, kann sich nun über eine weitere Trophäe im Schrank freuen.

Fredricson nahm den „Jerring Preis“ entgegen, eine Auszeichnung, die umso wertvoller ist, da sie auch von den schwedischen Bürgern vergeben wird. Diese können abstimmen, welche Sportler mit herausragenden Leistungen im Vorjahr nominiert werden. Und Peder Fredricsons Silbermedaille in Rio hinter Nick Skelton auf All In und vor Eric Lamaze war ganz sicher herausragend.

In seiner Rede dankte Peder Fredricson vor allem seinem Pferd. Der Preis gehöre All In genauso wie dem Team um ihn herum. Während er redete hatte der smarte Schwede mitunter Tränen in den Augen. Und das Publikum auch.

