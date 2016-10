Schlangenbad: Pferdesteuer nun auch für Gnadenbrotpferde

Die hessische Gemeinde Schlangenbad hat nun beschlossen, die Pferdesteuer auch auf Gnadenbrotpferde auszudehnen.

Seit 2015 wird in Schlangenbad eine Pferdesteuer erhoben. Ursprünglich hatte man gedacht, so 30.000 Euro Einnnahmen jährlich generieren zu können. Tatsächlich sind es derzeit nur 9000 Euro. Nun soll die Ausweitung der Steuer auf Gnadenbrotpferde mehr Geld in die Kassen spülen.

SPD gegen Pferdesteuer

Gegner der Pferdesteuer in Schlangenbad ist die SPD-Fraktion. Deren Vertreter Friedrich Janko verwies auf die klaffende Lücke zwischen den angestrebten Einnahmen und den tatsächlich erwirtschafteten. Er ist überzeugt, dass sich auch durch die Besteuerung der Gnadenbrotpferde an dieser Situation nichts grundlegend ändern wird. Beschlossene Sache ist sie trotzdem.

Eine gute Nachricht

Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Der Antrag der Fraktion Bürger für Bürger (BfB), die Bagatellsteuer von jährlich 300 Euro pro Pferd und Jahr auf 200 Euro abzusenken wurde angenommen.

