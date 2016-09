SFN Auktion: Zenith & Co. haben den TÜV bestanden

Am 14. September startet um fünf Uhr nachmittags die Online Auktion, bei der die Pferde des Springpferdefonds der Niederlande (SFN) versteigert werden, darunter auch Welt- und Europameister Zenith. Wer Interesse hat, kann jetzt die Ergebnisse der Ankaufsuntersuchungen einsehen.

Die Tierärzte Frans van Hoeck und Edwin Enzerink haben die Untersuchungen vorgenommen und in Schrift, Bild und Bewegtbildaufnahmen detailliert dokumentiert. Die Videos und Röntgenaufnahmen sind nun online einsehbar für ernsthafte Interessenten, die sich bereits bei den BVA Auctions, dem Veranstalter, registriert haben. Henk Rottinghuis, der Vorsitzende der SFN Führungsriege, erklärte, sie seien sehr begeistert, dass alle Pferde gute Ergebnisse bei der tierärztlichen Untersuchung erzielt haben. „Vom Markt haben wir bisher extrem positive Reaktionen erhalten, so dass wir zuversichtlich in die Auktion starten.“ Er beteuerte außerdem, dies sei „eine Zeit der gemischten Gefühle“, weil man sich von diesen wunderbaren Pferden verabschieden muss, die uns so viel Freude bereitet und Erfolg beschert haben. „Aber vor uns liegen auch spannende Zeiten, da wir darauf hinarbeiten, den SFN II aufzubauen.“

Die Auktion beginnt in sechs Tagen, am 14. September um 17 Uhr. Ab dann kann geboten werden. Auktionsschluss ist eine Woche später der 21. September, 14 Uhr.

Registrieren und informieren kann man sich hier.

Detaillierte Infos zu den Pferden finden Sie hier.