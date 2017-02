Springreiterin Anna-Julia Kontio künftig bei J.S. Sportpferde

Jochen Scherer von J.S. Sportpferde hat wieder eine neue Bereiterin für seine Pferde, die finnische Springreiterin Anna-Julia Kontio.

Mitte Februar wechselt Anna-Julia Kontio auf den Anlage von Jochen Scherer in Neunkirchen-Seelscheid. Bis zum Herbst vergangenen Jahres arbeitete sie zusammen mit Martin Fuchs, mit dem sie auch privat liiert war. Doch dann entschied sie im Oktober plötzlich, ihre Springkarriere zu beenden und verließ die Anlage Fuchs in der Schweiz. Sie kehrte erst einmal zurück in die Schweiz. Schon damals hatte Jochen Scherer sie gefragt, ob sie nicht für ihn reiten wolle. Aber sie wollte erst einmal eine Pause einlegen. Jetzt steht die Zusammenarbeit fest. Die 26-Jährige sagt: „Ich freue mich sehr auf neue Pferde und darauf, wieder zu reiten.“

Championatserfahren

Kontio vertrat die finnischen Farben bei den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie und war schon als Juniorin und Junge Reiterin regelmäßig bei Nachwuchs-Europameisterschaften am Start.

Championate sollen auch weiterhin das Ziel sein. Jochen Scherer sagt: „Wir planen längerfristig auch mit Blick auf Championate und sind dabei auch offen für neue Ideen. Wir haben nun auch die Kapazitäten, Berittpferde anzunehmen.“ Auch ist er auf der Suche nach weiteren Pferden für Anna-Julia Kontio. Das erste Turnier ist für Mitte März in Arezzo geplant.

Verstärkung für Tobias Meyer

Kontio wird künftig Tobias Meyer bei J.S. Sportpferde unterstützen. Der freut sich auf den Beistand: „Das ist gut. Zudem kann einer vom anderen lernen.“

Jochen Scherer hatte schon einige Reiter auf seiner Anlage. Eine ganze Weile hat er mit Katharina Offel zusammengearbeitet, mit der er damals auch liiert war. Danach folgten Oliver Lazarus und kurzzeitig Tim Hoster, ehe nun Tobias Meyer die J.S. Sportpferde unter den Sattel nahm.