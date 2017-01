Steve Guerdat und seine Pferde ziehen um

Die Schweizer Nummer eins im Springsattel, Steve Guerdat, wird mitsamt seinen Pferden den Stall wechseln.

Bislang war der Olympia- und zweifache Weltcupsieger auf dem Rütihof in Herrliberg stationiert gewesen. Ab Februar trifft man ihn nun auf der Anlage von Monika und Paul Weier in Elgg an. Weier ist einer der bekanntesten Händler von Spitzenpferden in der Schweiz. In seinem neuen Domizil will Guerdat seinen langgehegten Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen. Ab 2. Februar wird er neuer Besitzer und Betriebsleiter des Reitsportzentrums Elgg inklusive Reitanlage und Umland. Mit ihm wird auch sein gerade verabschiedeter Crack Nino reisen.

Zehn Jahre lang war Steve Guerdat auf dem Rütihof von Urs Schwarzenbach beschäftigt gewesen. Unter anderem stand Nino des Buissonnets in dessen Besitz. Wie das die Pferdewoche online berichtet, verlässt Guerdat die Anlage „nicht ohne Wehmut“ und blickt voller Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück.

