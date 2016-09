Totilas-Sohn vom Gestüt Peterhof gestohlen

Das Gestüt Peterhof meldet den Diebstahl von vier Jungpferden von einer Aufzuchtweide in Frankreich. Darunter war ein Totilas-Sohn, der dem Peterhof gehört.

„Unser Toto wurde von der Weide gestohlen“, meldet der Peterhof auf seiner Facebook-Seite. Der Wallach stand mit drei weiteren Pferden auf der Weide an der Edlinger Mühle, dem Haras du Moulin von Silvia und Antoine Scholthus, in d’Anzeling-Edling in Frankreich. Laut Peterhof sollte der Wallach „noch seine Freiheit vor der späteren Ausbildung genießen und einfach nur Pferd sein“.

Nun wurden die Pferde gestohlen. Die Polizei hat Reifenspuren an der Weide entdeckt und vermutet, dass die Pferde an der Stelle verladen und abtransportiert worden sind. Toto ist ein Dunkelfuchswallach mit Blesse und drei weißen Fesseln. Wie auch die drei anderen Pferde sei er gechippt und somit eindeutig zu identifizieren, heißt es vom Peterhof. Dort bittet man um Mithilfe. Hinweise mögen an Polizeidienststellen in Frankreich oder Deutschland weitergeleitet werden.