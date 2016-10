TV-Tipp für Sonntag: HipHorses – nicht nur für Mädels!

KiKa hat das Pferd entdeckt! Ab kommendem Wochenende stellt der Kindersender immer Sonntags um 15.50 Uhr Jugendliche und ihre Pferde vor, die eine besondere Geschichte haben.

Los geht’s zum Beispiel mit der zehnjährigen Mia und dem Araber Charly. Als Mia ihren Liebling bekommen hat, war Charly nicht gerade das ideale Kinderpferd. Im Gegenteil, er konnte Kinder nicht leiden. Glücklicherweise ist Mias Mutter aber eine Horsemanship-Trainerin. Mit viel Geduld und Spucke ist es den beiden gelungen, das Vertrauen des wilden Charly zu gewinnen. Und heute sind er und Mia ein Herz und eine Seele. Wie es Mia und ihrer Mutter gelang, aus dem Wildfang einen Musterknaben zu machen, erfahrt ihr in der ersten Folge von HipHorses am kommenden Sonntag um 15.50 Uhr.

Turnierambitionen

Die zweite Folge dreht sich um die zwölfjährige Larissa und ihr Dressurpony Checker Jack. Die ambitionierte Turnierreiterin kennt ihr Fuchspony schon seit dessen Geburt. Damals war sie selbst erst sieben Jahre alt. Aber sie wusste sofort: „Den will ich mal reiten, wenn er groß ist!“ So kam es. Heute sind die beiden ein eingeschworenes Team. Lariassa hat zwar ehrgeizige Pläne, aber es ist ein Vorurteil, dass Dressurreiter nie ins Gelände gehen! Larissa und Checker sind jedenfalls begeisterte Naturfans. Wie ihr Alltag zwischen Wald und Viereck aussieht, erfahrt ihr in der zweiten Folge.

Und so geht es munter weiter mit Jugendlichen, die nichts mehr lieben als ihre Pferde: beispielsweise der Westernreiter Jonas mit seinem Araber Wantani, Zoe und ihr Voltigierpferd Rubin Fiorello, Aileen und ihre Mini-Ponys usw.

Moderation Nina Eichinger

Mindestens genauso pferdefanatisch wie die Kinder vor der Kamera ist die Moderatorin der Sendung, Nina Eichinger. Sie ist die Tochter des berühmten Filmproduzenten Bernd Eichinger, der Filme wie „Der bewegte Mann“, „Das Parfum“ und „Der Baader Meinhof Komplex“ schuf. Beruflich ist auch sie im Fernsehen zuhause, z.B. als Jurymitglied neben Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar, in kleineren Filmrollen usw. Vor allem aber reitet Nina selbst seit Kindesbeinen an und hat mehrere eigene Pferde.

