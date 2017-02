Vejer: Katharina Offel siegt zum Auftakt der Sunshine Tour, muss aber nun pausieren

Freud und Leid liegen nah beieinander – das bekam gestern Katharina Offel zu spüren, die den Tag bei der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera mit einem Sieg begann und im Krankenhaus beendete.

Zuerst gewann Katharina Offel inzwischen in Holland beheimatete Amazone das Springen der großen Tour im Sattel der Stute Thelma La Tour Vidal vor Holger Wenz und Campino. Danach belegte sie Rang sechs in der Mittleren Tour im Sattel von Qitana. So weit der äußerst positive Auftakt der Sunshine Tour für Offel und ihre Pferde.

Weniger glücklich verlief dann der Rest des Tages. Die letzte Prüfung des Tages war die der kleinen Tour. Doch für Katharina Offel endete der Tag auf dem Abreiteplatz. Sie stürzte schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie: „Ich werde in paar Tage Ruhe brauchen, bevor ich weiter reiten kann.“ Aber dank dem Sanitäterteam des Veranstalters und vielen anderen Helfern habe sie Glück gehabt und sei ohne schwere Verletzungen davon gekommen. Doch Glück im Unglück gehabt! Wir wünschen gute Besserung!

