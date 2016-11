Vera Nass neu im Team von Jonny Hilberath

Seit Mitte November ist Vera Nass bei Dressur-Disziplintrainer Jonny Hilberath angestellt. Die Pferdewirtschaftsmeisterin hatte u.a. im vergangenen Jahr den Hengst Quantensprung zur Bronzemedaille bei der WM junger Dressurpferde geritten.

Jonny Hilberath betreibt parallel zu seiner internationalen Trainertätigkeit einen eigenen Dressurausbildungsstall in Abbendorf, einem Dörfchen mit 200 Einwohnern zwischen Hamburg und Bremen. „Die Pferdeausbildung war immer eine feste Größe in unserem Betrieb, dank meines Teams hat sich das auch mit meinen vielen Reisetätigkeiten als Trainer gut verbinden lassen. Ich habe aber immer davon geträumt, dass wir auch wieder ein Turnier- und Ausbildungsstall werden, was wir ursprünglich waren, als ich noch die Zeit hatte, selbst auf Turnieren zu reiten.“ Diesem Traum ist Hilberath, der seine Ausbildung bei Rosemarie Springer absolviert hat und anschließend viele Pferde in den Grand Prix-Sport gebracht hat, nun einen großen Schritt weiter gekommen, wie er sagt. Seit dem 15. November ist Vera Nass neu im Team im Stall Hilberath. Die 29-Jährige Pferdewirtschaftsmeisterin (Klassische Reitausbildung) reitet teilweise Berittpferde von Jonny Hilberath wird aber auch parallel einige Pferde in Eigenregie auf der Anlage im Training haben. „Es ist nicht einfach, jemand zu finden, der sowohl sehr gut junge Pferde arbeiten und turniermäßig vorstellen kann und gleichzeitig auch schon Grand Prix geritten ist,“ sagte Jonny Hilberath gegenüber St.GEORG online. „Und die Chemie muss auch noch stimmen. Und der Zeitpunkt.“ Genau diese Eckdaten seien gegeben, so der Disziplintrainer.

Vera Nass hatte zunächst eine Lehre auf dem Klosterhof Medingen in der Lüneburger Heide absolviert, wo sie u.a. den Trakehner Siegerhengst Le Rouge zu reiten bekam und auf dem Bundeschampionat platzieren konnte. Auch bei den alljährlichen Auktionen des Stalls ritt sie zahlreiche Pferde.

Nach einem BWL-Studium und Stationen bei Jürgen Koschel, in Australien und später bei Klaus Balkenhol kehrte Nass dann zurück auf den Klosterhof Medingen. Dort bekam sie den Hengst Quantensprung unter den Sattel, der in diesem Jahr bei der Hannoveraner Körung einen blenden Eindruck als Vererber gefeiert hatte. Dass Verden ein gutes Pflaster für den Quando Quando-Sohn ist, hatte der Dunkelfuchs bei der Weltmeisterschaft der fünfjährigen Dressurpferde 2015 bewiesen. Dort holte er die Bronzemedaille. Im Sattel: Vera Nass. Im Frühjahr 2016 wurde ihr das Goldenen Reitabzeichen verliehen. Nach dem Bundeschampionat hatte sie im September den Klosterhof Medingen verlassen.

0

0

0 x geteilt