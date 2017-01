Vicky Max-Theurer verliert Juniorenpferd Agrigento

Österreichs Victoria Max-Theurer hat ihrem Star aus Juniorentagen, Agrigento, Lebewohl sagen müssen. Und nicht nur dem.

Agrigento wurde gesegnete 30 Jahre alt. Der Westfale v. Akzent II-Frühlingsrausch war ganz sicher eines der wichtigsten Pferde in Victoria Max-Theurers Karriere. 1999 gewannen die beiden Mannschafts- und Einzelbronze bei den Junioren-Europameisterschaften in Achleiten. Zwei Jahre später schafften die beiden den Sprung zum Grand Prix. Nach einigen nationalen Turnieren gaben sie 200 ihr Debüt auf internationalem Parkett. Das Paar war qualifiziert und nominiert für die Olympischen Spiele 2004 in Athen. Am Ende hat Max-Theurer dort dann aber doch Falcao den Vorzug gegeben. Das letzte gemeinsame Turnier des Paares war der CDI in Stadl Paura 2006, wo Agrigento sich topfit in die Rente verabschiedete.

Und noch ein Pferd aus dem Stall Max-Theurer lebt nicht mehr: die Hannoveraner Stute Romantik v. Rohdiamant-Akzent II. Züchter der Staatsprämienstute ist Heinrich Klausing in Diepholz. Mit Heiko Klausing im Sattel avancierte die elegante Stute zunächst zur Zweitplatzierten des Hannoveraner Championats und holte dann Silber beim Bundeschampionat. Anschließend wechselte sie über die Hannoveraner Elite-Auktion in den Stall Max-Theurer.

2008 wechselte die Stute in die Zucht. Damals hatte sie gerade den Sprung in den Grand Prix geschafft. Aber eine Verletzung setzte ihrer Karriere ein Ende.

