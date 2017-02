Weiteres Wulschner-Pferd für Eric Lamaze

Nachdem er mit Fine Lady ja allerbeste Erfahrungen gemacht hat, hat der Olympia-Dritte Eric Lamaze sich ein weiteres Pferd aus dem Beritt von Holger Wulschner gesichert.

Es handelt sich um den gerade neunjährigen gekörten DSP-Hengst Colfosco, ein Check-In-Concetto-Sohn aus der Zucht von Harri Krieg. Der Hengst ging seit September vergangenen Jahres unter Holger Wulschner und war mit ihm mehrfach bis zur Klasse S** platziert. Zuvor war er von Mathias Frauendorf geritten worden. Kurzfristig saßen unter anderem auch Oliver Lazarus und Christian Kukuk in seinem Sattel. Mit letzterem nahm er am Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde teil.

Nun hat Holger Wulschner den Hengst also an Eric Lamaze verkauft. Der Kanadier, Olympiasieger 2008 mit Hickstead und aktuell Bronzemedaillengewinner von Rio, hatte zuvor auch schon ein anderes Pferd von Wulschner übernommen: seine aktuelle Erfolgsstute Fine Lady. Mehr über diese außergewöhnliche Hannoveraner Stute, die vergangenes Wochenende einmal mehr siegreich war, lesen Sie in St.GEORG 3/17, die ab dem 22. Februar am Kiosk zu kaufen ist. Oder hier zu bestellen.

