Westfälischer Verband kooperiert mit Henrik von Eckermann

Der schwedische Springreiter Henrik von Eckermann ist künftig Ansprechpartner für Skandinavien beim Westfälischen Pferdestammbuch.

Henrik von Eckermann wird Agent für Skandinavien und ist nun Ansprechpartner für alle dortigen Belange. Erst letztes Jahr hatte der Schwede seine Anstellung als Bereiter im Stall Beerbaum aufgegeben und war in die Selbstständigkeit gewechselt. Er hat seine Pferde nun in Wachtberg bei Bonn auf der Anlage von Karl Schneider stehen.

Carsten Lenz ist hierzulande zuständig für die Vermarktung der Springpferde beim Westfälischen Verband. Über seinen neuen Kollegen sagt er: „Wir freuen uns, dass wir mit Henrik einen internationalen, verdienten Reiter für uns gewinnen konnten. Henrik von Eckermann war über viele Jahre im Team von Ludger Beerbaum in Riesenbeck tätig und hat viele großartige Erfolge vorzuweisen. Seine Meinung ist in Reiterkreisen sehr gefragt und Henrik verkörpert das moderne Springreiten auf höchstem Niveau. Wir sind davon überzeugt, dass Henrik in seiner Funktion zusammen mit Toni Haßmann, Bernd Schulze Topphoff und Friederike Hess die Anforderungen unseres Verbandes perfekt vermitteln wird. Das Team der Westfalen freut sich auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft.“

0

0

0 x geteilt