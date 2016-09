Wieder Pferde in Thüringen von mutmaßlichem Pferdeschänder attackiert

Erst vor wenigen Tagen waren in Thüringen Pferde auf der Weide teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Nun gibt es weitere Fälle mit ähnlicher Handschrift. Und auch in Sachsen-Anhalt wurde ein Pferd angegriffen.

Diesmal handelt es sich um zwei weitere Pferde von der Weide in Zschorgula, einem Ortsteil von Schkölen im Saale-Holzland-Kreis. Die beiden Stuten wiesen Schnittverletzungen auf, die denen ähneln, die auch die anderen Pferde davongetragen hatten. Die beiden sind bereits zum zweiten Mal betroffen. In der Nacht zum 17. September waren auf derselben Weide vier Pferde verletzt worden, die Schnitte an Hinterbeinen und Flanken aufwiesen.

Die Pferde können sich nicht selbst verletzt haben

Schon damals sagte die Tierärztin, die Verletzungen könnten von einer Harke oder einem ähnlichen Gerät herrühren. Das scheint auch diesmal der Fall zu sein. Die Tierärztin ist der Meinung, die Verletzungen seien den Pferden absichtlich zugefügt worden. Selbst könnten sie sich derart kaum verletzen.

Ähnliche Meldung aus Sachsen-Anhalt

Auch in Könderitz in der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis wurde ein Pferd verletzt. Eine Stute wurde auf der Weide angegriffen und trug einen zehn Zentimeter langen Schnitt am rechten Vorderbein davon. Laut Polizeibericht könnte die Tat sich gegen Mitternacht von Montag auf Dienstag ereignet haben, da Anwohner Lärm von der Koppel und anschließend Motorengeräusche eines Fahrzeugs gehört hatten.

