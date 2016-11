Wim Ernes ist gestorben

Mit 58 Jahren verstarb der einstige holländische Dressurbundestrainer Wim Ernes. Er litt an einem Gehirntumor.

Nach Weihnachten 2015 wurde Wim Ernes ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte eine Art Anfall gehabt und es galt, die Ursache zu finden. In der Klinik wurde ein inoperabler Gehirntumor festgestellt. Ernes legte sein Bundestraineramt nieder und nahm den Kampf gegen die Krankheit auf. Vergebens. Wenige Tage ehe er starb, hatte der holländische Pferdesportverband KNHS ihm eine goldene Verdienstmedaille verliehen.

Große Erfolge als Trainer

Wim Ernes war in den 1990er-Jahren bereits einmal Bundestrainer gewesen und hatte damals das Mannschaft zu Silber bei den Olympischen Spielen in Atlanta geführt. 2012 übernahm er – inzwischen auch als O-Richter qualifiziert – den Job erneut. Sein größter Erfolg als Trainer war die Goldmedaille mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften in Aachen.

Zuchtexperte

Trainer, Richter und auch noch Vorsitzender der KWPN-Körkommission – Wim Ernes war ein viel beschäftigter Mann. Unter anderem hat er die Kaderhengste Apache (Emmelie Scholtens) und Arlando (Diederik van Silfhout) mit entdeckt. Das Amt als oberster Körkommissar hatte Ernes bereits 2015 abgegeben. Auch vom KWPN war er für seine Verdienste mit einer goldenen Ehrennadel bedacht worden.

