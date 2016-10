XXL-Ostfriese Tamme Hanken an Herzversagen gestorben

Der als XXL-Ostfriese bekannte Knochenbrecher Tamme Hanken ist tot.

Tamme Hanken sei am Montag überraschend an Herzversagen gestorben. Das berichtet laut einigen Internet-Portalen die Filmproduktionsfirma Dreiwerk Entertainment in Köln. Der 56-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Carmen, mit der er in Filsum eine Pferde-Reha-Einrichtung und einen Zuchtstall betrieb. Der Knochenbrecher war vor allem durch die Sendung „XXL Ostfriese“ bekannt geworden, seine Methoden waren jedoch umstritten.

0

0

0 x geteilt