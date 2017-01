Rodelspaß auf der Weide: Bahn frei für den vierbeinigen Hackl Schorsch

Ein Pferd rutscht voller Spaß durch den Schnee. Dieses Video sorgt gerade weltweit für Begeisterung. Doch dahinter steckt eine tragische Geschichte.

Die Winterweide als Rutschbahn: Genüsslich wälzt sich die 19-jährige Dülmener Stute Falba im Schnee, schlittert dabei langsam den Hang hinunter. Weltweit sorgt dieses Video gerade für Begeisterung.

Hier geht’s zum Hackl-Schorsch der Pferde!

Entstanden ist das Video auf dem Pferdeschutzhof Saara in Thüringen. „Mit Falba fing alles an“, erzählt Hof-Betreiberin Kerstin Kubik, die den Verein 2006 gegründet hat. Der Verein nimmt in Not geratene Pferde auf und bietet zudem eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Familien. Falba war das erste Pferd, dass die gute Seele aus Saara bei sich aufgenommen hat.

2001 ist die Stute in einem fürchterlichen Zustand zu Kerstin Kubik gekommen. Völlig abgemagert und verwahrlost. Aufgrund einer Verletzung konnte das linke Auge nicht gerettet werden. „Der Tierarzt hatte mich damals angerufen und gefragt, ob ich sie nehmen möchte.“ Langsam wurde Falba aufgepäppelt, heute ist sie topfit und genießt ihr Leben. Seit 16 Jahren lebt sie nun auf dem Hof.

„Sie wurde inzwischen von ihrer Patin übernommen, bleibt aber als Pensionspferd bei uns. Das freut mich natürlich sehr“, verrät Kerstin Kubik, die sich auch für die anderen Pferde solch ein Happy End wünscht. Etwa 100 Euro Kosten fallen monatlich pro Pferd an. Deshalb ist der Verein auf Spenden angewiesen. Wer helfen will kann das hier.

