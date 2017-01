Basel: Erstes Highlight an Hans-Dieter Dreher

Für Hans-Dieter Dreher begann das Weltcupturnier in Basel besonders viel versprechend.

Sein 13-jähriger Holsteiner Routinier Cool and Easy v. Contender lieferte die Bestzeit im abendlichen 1,50 Meter-Zeitspringen: 54,29 Sekunden ohne Fehler. Damit waren Dreher 12.500 Schweizer Franken (11.650 Euro) schon einmal sicher. Die Fahrtkosten hat er damit dreimal drin, denn Dreher ist beinahe Lokalmatador in Basel. Er wohnt in Eimeldingen auf der deutschen Seite der Grenze unweit des Veranstaltungsortes.

Das Nachsehen hatte heute Michael Whitaker auf dem nicht minder erfahrenen 15-jährigen KWPN-Wallach Viking v. Jacomar, der nach 54,53 Sekunden über die Ziellinie galoppierte. Dritter wurde Simon Delestre mit seiner hoch talentierten Neuerwerbung Sultan du Chateau, einem Halbbruder zu Edwina Tops-Alexanders Millionenverdiener Itot du Chateau mit Kannan als Vater.

Ebenfalls platziert war auch Daniel Deußer als zweitbester Deutscher auf Rang fünf. Er hatte für dieses Springen den nun zehnjährigen BWP-Wallach Hidalgo SX gesattelt. Christian Ahlmann und der ebenfalls zehnjährige Zangersheider Hengst Caribis Z v. Caritano waren als 15. gerade noch in der Platzierung.

Einen raus hatte es hingegen Marco Kutscher mit dem Quidam de Revel-Sohn Quadros gekegelt, ein Holsteiner Verbandshengst, der ebenfalls null ging, aber etwas zu langsam unterwegs war.

Die beiden ließen einen alten Bekannten hinter sich: den BWP-Hengst Giljandro van den Bosrand v. Orlando. Mit ihm war Schwedens Henrik von Eckermann im vergangenen Jahr noch beim Weltcupfinale in Göteborg am Start gewesen. Danach ging der mächtige Braune erst einmal wieder zurück an seinen Besitzer Alexander Onischenko. Giljandro gehörte dann zu jenen Pferden, die Onischenko mehr oder weniger gezwungenermaßen an Paul Schockemöhle verkaufen musste. Der wiederum gab ihn nach Tschechien ab, wo er nun von Anna Kellneriva geritten wird. Die beiden harmonieren schon recht gut. Heute jedenfalls kamen sie strafpunktfrei aus dem Parcours.

