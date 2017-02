Bordeaux: Freitags-Highlight an Delestre, Youngster-Tour an Michael Jung

Tag zwei beim Weltcup-Qualifikationsturnier in Bordeaux. Heute ging es schon ans Eingemachte. In der wichtigsten Prüfung, dem Prix Generali, gab es einen weiteren Heimsieg durch die Franzosen. Aber die deutschen Springreiter konnten sich nicht beklagen.

Simon Delestre hatte für den Ritt um die 20.460 Euro Sieggeld den OS-Hengst Chadino v. Chacco-Blue gesattelt. Mit ihm war der Fünftplatzierte der Weltrangliste bereits in Leipzig siegreich unterwegs gewesen. Heute bewies Chadino, der noch nicht allzu lange mit Delestre geht (bei den Olympischen Spielen in London war er noch mit Ferenc Szentirmai für die Ukraine unterwegs, er gehört also zu den Spitzenpferden, die nach der Verhaftung von Alexander Onischenko verkauft werden konnten), dass das alles andere als Zufall war. Mehr als eine ganze Sekunde nahm er dem Rest des Feldes ab.

Auf Rang zwei reihte sich Maikel van der Vleuten mit Arera C ein, dahinter Denis Lynch auf All Star. Bester Deutscher war Daniel Deußer mit dem nun zehnjährigen Hidalgo an vierter Stelle. Platziert war auch Nachwuchsstar Guido Klatte. Der 21-Jährige hatte seinen zehnjährigen OS-Wallach Qinghai gesattelt, jenen OS-Wallach, der ihn im vergangenen Jahr zum EM-Titel bei den Jungen Reitern getragen hatte. Die beiden sind angekommen bei den Großen, wie sie heute mit Rang neun dank fehlerfreier Runde über den 1,50 Meter-Parcours demonstrierten.

Marcus Ehning und die Canturo-Tocher Cristy hatten ebenso vier Fehler wie Christian Ahlmann im Sattel eines neuen Pferdes: Funke van’t Heike, eine zwölfjährige belgische Stute v. Action-Breaker-Grandeur. Im Dezember war die Stute noch unter dem Iren Darragh Kenny in einem Rahmen bei der London Olympia Horse Show siegreich gewesen. In Leipzig ging sie zum ersten Mal unter Ahlmann.

Für Ludger Beerbaum und Chiara wurden es sechs Fehler, für Markus Brinkmann und den Quintero-Sohn Quick Fire acht. Pech hatte Vielseitigkeitsolympiasieger Michael Jung. Mit seinem Pferd für große Aufgaben im Parcours, Sportsmann S, gab er auf. Dafür hatte er früher am Tag allen Grund zum Jubeln gehabt.

Jung und „die Neue“ starten durch

In der achtjährigen Carthino Z-Tochter Solution scheint Michael Jung ein ganz großes Talent unter dem Sattel zu haben. Erst wenige Wochen steht die Westfälin aus unbekanntem Mutterstamm bei Jung im Stall, aber schon gestern waren sie gut platziert und heute setzten sie noch einen drauf. Im Youngster-Springen setzten sie sich mit Weile gegen Steve Guerdat auf der achtjährigen Selle Francais-Stute Vaya de Brenil Chaine v. Quidam de Revel und Henrik von Eckermann auf der Rheinländerin Cortina v. Contendro durch. Platziert war in diesem Springen auch Marcus Ehning mit Daytona du Toultia v. Copin van de Broy. Auch die beiden hatten schon gestern Schleifen gesammelt. Christian Ahlmann und der Westfale Atze v. Arpeggio, der unter seinem damaligen Bereiter James Braden unter anderem schon an den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde teilgenommen hatte, waren als Zehnte noch platziert, ebenso Daniel Deußer und die Cornet Obolensky-Tochter Zaia de San Giovanni, für die dies der dritte internationale Turniereinsatz ihres Lebens war. Fehlerfrei im ersten Unmlauf, aber dann doch nicht mehr platziert nach Abwürfen in Runde zwei beendeten Markus Brinkmann und der erst siebenjährige Kingston v. Akenhof v. Electro und Guido Klatte mit dem ebenfalls sieben Jahre jungen Hannoveraner Hengst Chaccato v. Chacco Blue die Prüfung.

Und noch eine Platzierung für den Buschreiter

Nicht nur der Sieg mit Solution dürfte Michael Jung heute Abend über das letzte Springen hinweg getröstet haben. Sein Tag begann schon toll mit einem zweiten Platz auf Daily Impressed im 1,40 Zeitspringen zum Auftakt des Tages. Zudem bekam auch Jungs neunjährige westfälische Check In-Tochter Chelsea auf Rang elf eine Schleife ab.

Weitere Platzierungen in dieser Prüfung gab es durch Guido Klatte mit dem zehnjährigen Hannoveraner Hengst Asagan v. Argentinus-Drosselklang II (Platz sieben) und Marcus Ehning mit zwei Pferden, Comme il faut auf Platz 13 und Cordynox auf Rang 16.

Markus Brinkmann und der Diamant de Semilly-Sohn Dylon waren zwar strafpunktfrei, aber nicht schnell genug. Ebenso erging es Daniel Deußer, der das Springen zum Aufwärmen für seinen Cornet d’Amour nutzte. Der mied die Stangen, ging die Sache aber gemütlich an und kam so mit einem Zeitfehler ins Ziel.

