Bordeaux: Land Rover Grand Prix für Pieter Devos

Den letzten Sieg 2017 im Parcours von Bordeaux sicherte sich der Belgier Pieter Devos auf einem Pferd, das er von seiner Frau hat.

Es war nämlich Caroline Poels-Devos, die den heute zwölfjährigen KWPN-Wallach Apart v. Larino in den Sport gebracht hat. Ihr Mann saß zwar zwischenzeitlich immer mal drauf, aber nicht regelmäßig. Das ist nun seit 2015 der Fall. In diesem Jahr gehören die beiden zum belgischen B-Kader. Bereits in Mechelen und Leipzig konnten sie sich gut platzieren. Aber das heute dürfte der größte Erfolg in der Karriere des Pferdes sein. Mit einer blitzschnellen 35,49 Sekunden-Runde im Stechen ließen er und sein Reiter den Rest der sieben Reiter im Stechen hinter sich.

Nicht mal der irische Wunderknabe Bertram Allen kam da mit. Sein wunderschöner belgischer Cicero Z-Sohn Izzy by Picobello kam nach 36,38 Sekunden fehlerfrei über die Ziellinie.

Dabei konnte er quasi noch den Atem von Ludger Beerbaums Chaman spüren, der mit seinen 18 Jahren heute richtig aufdrehte und für seine fehlerfreie Stechrunde 36,46 Sekunden benötigte.

Nicht im Stechen, aber dank einer schnellen Vier-Fehler-Runde im Umlauf als Zehnte noch platziert waren Christian Ahlmann und die Action-Breaker-Tochter Funke van’t Heike. Ebefalls vier Fehler gab es für Marcus Ehning auf Cristy v. Canturo und Daniel Deußer mit Hidalgo v. Quadrillo. Michael Jung hatte für sein Highlight die neunjährige westfälische Check In-Tochter Chelsea gesattelt. Sie kam mit 13 Fehlern aus dem Umlauf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.