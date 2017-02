Erstes Fünf-Sterne-Springturnier in Versailles

Bereits im Dezember war es angekündigt worden, nun ist alles vorbereitet: Schloss Versailles, Frankreichs Kleinod barocker Baukunst, wird vom 5. bis 7. Mai Kulisse für großen Springsport.

Schloss Versailles und Pferde standen schon immer in enger Verbindung. So wurde die Pressekonferenz anlässlich des anstehenden ersten Fünf-Sterne-Turniers im königlichen Marstall abgehalten, der Grande Ecurie du roi, wo einst die Pferde von König XIV. untergebracht waren. Der „Sonnenkönig“ war als Pferdeliebhaber und guter Reiter bekannt und hatte daher im 17. Jahrhundert den hufeisenförmig angeordneten Bau gegenüber seines Schlosses errichten lassen. Früher standen die Pferde dort noch in Ständern, heute haben sie großzügige Boxen. Die werden derzeit von den Lusitanos mit der besonderen Cremello-Farbe bewohnt, die man im Reittheater, der Académie du Spectacle Equestre, des Künstlers Bartabas bestaunen kann. Regelmäßig laden sie nach Versailles zu Vorführungen ein. Die historische Reithalle wurde dafür zu einer Art Theater umgebaut mit Lüstern an der Decke und konstvollen Schnitzereien an den mit Holz vertäfelten Wänden. Und die Moderne hält eben auch an anderen Stellen Einzug, beispielsweise bei den Veranstaltungen, wie man nun sieht. Das Turnier hat Prüfungen auf Ein- und Fünf-Sterne-Niveau. Highlight ist der Rolex Grand Prix am Sonntag Nachmittag. Organisiert wird das Turnier von der Mannschaft von MG Events.