Hohenzollern: Michael Jung siegt im Großen Preis, Hans-Dieter Dreher wird Zweiter

Erfolgreicher Start in die Hallensaison: Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung gewinnt mit seinem Nachwuchspferd den Großen Preis von Hohenzollern.

Sein Vorhaben, sich im Springsport weiter zu etablieren, setzt Michael Jung auch in Bisingen-Hohenzollern erfolgreich um. Mit seinem Nachwuchspferd, dem achtjährigen niederländischen Wallach Daily Impressed v. Cartani konnte er den Großen Preis, eine Dreisterne-Prüfung, für sich entscheiden. Sein Preis: ein Peugeot 208. „Einfach der Wahnsinn was meine zwei achtjährigen Springkracher momentan abliefern!“, freute sich der Vielseitigkeits-Olympiasieger, der noch dazu mit der Westfalen-Stute Chelsea v. Check In Platz zwei in der Zweisterne-Prüfung erreichte. Ausruhen kann sich der 34-Jährige aber nach seinen Erfolgen nicht: Kaum zu Hause angelangt, wurden die Springer ab- und die Buschpferde aufgeladen. Mit Takinou und Rocana ist Michael Jung nun auf dem Weg zum CCI4*-Event im französischen Pau.

Auch für Hans-Dieter Dreher verlief der Start in die Hallensaison erfolgreich: Der Eimeldinger wurde Zweiter im Großen Preis mit dem 12-jährigen Holsteiner Cool and Easy v. Contender. Niklas Krieg ritt im Sattel seines Ayers Rock v. Acorado auf Platz drei. Die für Österreich startende 17-jährige Lisa Maria Räuber wurde mit dem Holsteiner Cyrrus v. Clarimo Vierte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

0

0

0 x geteilt