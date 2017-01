Münster: Championat an Jörg Oppermann

Jörg Oppermann und Che Guevara sind einfach ein eingespieltes Team. Das haben sie auch im Championat der Stadt Münster beim K+K Cup unter Beweis gestellt.

Seit 2009 reitet Jörg Oppermann den inzwischen 16-jährigen Holsteiner Concept-Sohn international. 2011 gab es den ersten großen Sieg im Großen Preis der damals noch jährlich stattfindenden German Classics in Hannover. Seitdem sind die beiden regelmäßig in den vorderen Platzierungsreihen zu finden. So auch heute in Münster beim Championat. Elf Reiter hatten es ins Stechen geschafft, fünf blieben ein zweites Mal ohne Abwurf. Aber die sensationellen 35,86 Sekunden von Che Guevara knackte niemand. Damit darf Oppermann nun in einem nagelneuen Auto nach Hause fahren. Das war nämlich der Preis für den Sieger.

Und auch er reitet seit geraumer Zeit von Erfolg zu Erfolg: Felix Haßmann. Wenngleich er und sein 14-jähriger westfälischer Balou du Rouet-Sohn Balzaci heute mit Rang zwei Vorlieb nehmen mussten. Dahinter reihten sich die Shooting Stars des Vorjahres ein, der Schwabe Niklas Krieg auf seiner 13-jährigen Holsteiner Stute Carella v. Clearway. Etwa um dieselbe Zeit des Vorjahres waren die beiden in Leipzig zu ganz großer Form aufgelaufen und holten völlig überraschend die Weltcup-Etappe. Ein Sieg, der den beiden schließlich auch einen Platz im Finale von Göteborg bescherte, wo sie sich wacker schlugen.

Die vollständige Platzierungsliste finden Sie hier.

