Neue Pferde für Patrice Delaveau und Harrie Smolders

Sowohl Frankreichs Patrice Delaveau als auch Harrie Smolders aus den Niederlanden haben pünktlich zur grünen Saison viel versprechende Nachwuchspferde in den Stall bekommen.

Bei Harrie Smolders steht nun der zehnjährige Hos d’O v. Dollar de la Pierre-Cumano im Stall. Der Belgische Pferdezuchtverband BWP hatte ihn gerade erst um Elitehengst ernannt. Bislang war er in Springen bis 1,50 Meter unter Karline de Brabander unterwegs. Deren Vater Joris de Brabander hat das Pferd nun an Smolders gegeben, damit der ihn im Sport weiter voranbringen kann. Ihr gemeinsames Debüt sollen die beiden schon dieses Wochenende beim CSI2* in Gent geben.

Toulon-Sohn für Delaveau

Frankreichs Patrice Delaveau hat nach der Verabschiedung von Orient Express und Ornella Mail von seinen Sponsoren, dem Haras des Coudrettes (HDC), ein neues viel versprechendes Pferd zum Reiten bekommen: Urcos de Kerglenn, einen neunjährigen Selle Francais-Hengst v. Toulon-Diamant de Semilly. Er wurde bislang recht wenig eingesetzt. Seine erste internationale Jungpferde-Prüfung ging er 2014 unter Regis Bouguennec. Seit 2016 saß Valentin Besnard im Sattel des Hengstes und ritt ihn bei sieben Gelegenheiten auf Ein- und Zwei-Sterne-Niveau.

www.horseman.be/www.studforlife.com