Salzburg: Ein Smart für Hansi Dreher

Hans-Dieter Dreher holte heute Abend das Championat von Salzburg. Der Lohn: ein neues Auto.

Sieben Paare hatten das Stechen in dem 1,55 Meter-Springen erreicht. Vier davon blieben auch ein zweites Mal fehlerfrei. Hans-Dieter Dreher und sein Holsteiner Contender-Sohn Cool and Easy gehörten dazu und lieferten zudem eine unschlagbare Zeit: 42,11 Sekunden. Dafür hatte Cool and Easy auf der Ehrenrunde frei. Die durfte Hansi Dreher in seinem neuen Flitzer absolvieren, einem Smart.

Belgien und Österreich

Auf den Plätzen landeten Wilm Vermeir und Julia Kayser. Vermeir hatte mit dem erst achtjährigen BWP-Wallach Iy van het Steentje einen Toulon-Sohn gesattelt, der den Parcours in 42,53 Sekunden schaffte. Dritte wurde Julia Kayser im Sattel des zwölfjährigen Zangersheider Wallachs Cayetano Z (0/43,65 Sekunden).

Noch zwei weitere Deutsche waren unter den Platzierten: An vierter Stelle platzierte sich der Bayerische Landbeschäler Arrivederci v. Asti Spumante unter Lawrence Greene mit zwei strafpunktfreien Runden.

Der Sieger im Großen Preis von München, Maximilian Schmid, mit seinem Spitzenpferd Chacon. Der zehnjährige OS-Wallach v. Chacco-Blue, ein Lewitzer Zuchtprodukt, wurde mit der zweitschnellsten Zeit im Umlauf Zehnter.

