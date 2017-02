Springreiter Markus Brinkmann neu im B-Kader

Durch seine konstant guten Leistungen in den vergangenen Monaten hat der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) den Herforder Markus Brinkmann in den B-Kader aufgenommen.

Der 36-Jährige reitet seit etwa einem halben Jahr von Erfolg zu Erfolg. In Stuttgart wurden er Zehnter im Weltcup-Springen. Es folgte jeweils ein fünfter Platz in Leipzig und Bordeaux. Aktuell liegt er auf Rang 23 des Weltcup-Rankings. Damit ist noch alles möglich in Hinblick auf das Weltcup-Finale in Oamaha (Nebraska) vom 29. März bis 2. April. Denn eine Qualifikation steht noch aus, die in Göteborg. Das ist das große Ziel des Herforders, der in guter Familientradition ein reiner „Hobbyreiter“ ist. Hauptberuflich arbeitet er nämlich zusammen mit seinem Vater Wolfgang und seinem Onkel Klaus Brinkmann in führender Position des Familienunternehmens Bugatti, zu dem unter anderem auch die Reitsportmarke Pikeur gehört. Vater Wolfgang war 1988 der einzige echte Amateur im Goldteam der Olympischen Spiele von Seoul. Sein Sohn scheint nun in seine Fußstapfen treten zu wollen. Partner des Erfolgs ist vor allem der zehnjährige Holsteiner Dylon v. Diamant de Semilly.

Zum Thema Doppelbelastung mit Beruf und Sport erklärte Brinkmann: „Das funktioniert nur mit einem starken Team im Stall und im Unternehmen“, erklärte Brinkmann. „Das habe ich glücklicherweise, genauso wie gute Pferde. Das zusammen macht momentan den Erfolg aus.“ Überhaupt ist Markus Brinkmann ein Bescheidener: „Klar freut man sich, wenn es so gut läuft, und auch das Selbstbewusstsein wächst von Turnier zu Turnier. Aber den Erfolg kann man nicht planen, da muss auch immer die Gesundheit von Mensch und Tier mitspielen. Umso schöner ist es, wenn die Pferde solche Leistungen bringen und es immer Schritt für Schritt voran geht.“

