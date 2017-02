Warschau: Harm Lahde Zweiter im Großen Preis

Bis zum CSI Neustadt/Dosse war der Name Harm Lahde eher ein Geheimtipp. Das hat sich seitdem schlagartig geändert. Und schon wieder war der 29-Jährige in einem Großen Preis vorne platziert.

Diesmal war der der beim CSI3* in Warschau, Polen. Nur zwei Reiter hatten es fehlerfrei durch den ersten Umlauf geschafft: Harm Lahde auf Larry, einem elfjährigen Schimmel unbekannter Abstammung, und Marek Lewicki auf dem holländischen Lupicor-Sohn Abigej. So waren es nur diese beiden Paare, die um den Sieg stechen mussten. Diesmal fiel bei jedem Pferd eine Stange. Aber Lewicki nahm seinem Konkurrenten eine gute Sekunde ab, so dass der Sieg im Gastgeberland blieb und Harm Lahde Platz zwei belegte. Der 29-Jährige hatte im Januar mit Larry bereits den Großen Preis von Neustadt/Dosse für sich entscheiden können. Er ist übrigens Bereiter auf dem Gestüt Eichenhain vor den Toren Verdens und trainiert mit Rolf-Göran Bengtsson.

Rang drei ging an einen anderen Reiter, der bereits den Großen Preis in Neustadt/Dosse gewinnen konnte: den Polen Jaroslaw Skrzyczynski im Sattel der in der Lewitz gezogenen Chacco Blue-Tochter Chacclana. Die beiden waren eines von drei Paaren, die zwar ohne Hindernis-, aber mit einem Zeitfehler den Normalparcours beendet hatten. Da sie unter den Ein-Fehler-Kandidaten die schnellsten waren, schafften sie den Sprung unter die Top drei.

Die weiteren Deutschen

Harm Lahde war nicht der einzige deutsche Reiter in Polen. Aber für die Kollegen lief es im Großen Preis nicht ganz so gut. Michael Kölz und der Moritzburger Landbeschäler Dipylon v. Dinglinger waren das zweitbeste deutsche Paar mit acht Fehlern im Umlauf.

Bei Felix Hassman und Balzaci v. Balou du Rouet kam noch ein Zeitfehler hinzu. Björn Nagel und Cormina v. Cormint kassierten zwölf Strafpunkte, 13 waren es bei André Plath und Cosmic Blue, auch dies ein Chacco-Blue-Sohn.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.