Wien: Es liegt in den Genen – Bertram Allens 14-jähriger Bruder gewinnt CSI2*-Springen

Die Global Champions Tour-Etappe in Wien hat neben dem Fünf- auch eine Zwei-Sterne-Tour im Programm. Da reitet einer mit, der ist gerade mal 14 Jahre alt und trotzdem schon ganz vorn: Harry Allen.

Bei seinem Bruder Bertram dachte man, er sei eine Ausnahmeerscheinung als er bereits im Teenageralter die gesamte Weltelite routiniert regelmäßig hinter sich ließ. Inzwischen hat man sich ja beinahe dran gewöhnt. Aber dass da noch so einer kommt, der erst 14 Jahre alt ist und der Konkurrenz international die Show stiehlt, das ist neu.

Harry ist Bertrams Bruder und wird auch von diesem gecoacht – insofern kein Wunder, dass die internationale Premiere auf Großpferden gleich bei einem Global Champions Tour-Turnier stattfand. Im Sattel des siebenjährigen Zangersheider Hengstes Valentino Z v. Verdi hatte Harry sein Wochenende mit einem vierten Tag gestern in der Bronze Tour begonnen und platzierte sich auf dem neunjährigen BWP-Hengst High Valley v. Obourg danach in der Silver Tour an zehnter Stelle. Heute gewannen die beiden dann die Silver Tour – über 1,30 Meter, also M-Höhe – mit deutlichem Vorsprung.

Parallel dazu ist Harry Allen noch immer im Ponysattel aktiv, jüngst erst wieder mit dem irischen Team bei den Europameisterschaften in Vilhelmsborg.

