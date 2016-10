Argentinien: Fünfter Vielseitigkeitsreiter in sieben Monaten gestorben

Bestürzende Nachrichten kommen aus Südamerika. Erneut ist ein Vielseitigkeitsreiter verunglückt und konnte nicht gerettet werden.

Bei den Campo de Mayo Horse Trials, einem nationalen Turnier in Buenos Aires, starb der 34-jährige Santiago Zone. Der Vater zweier Kinder erlitt einen tödlichen Sturz. Santiago Zone gehörte zur argentinischen Armee. Diese Saison hatte er erstmals an internationalen Vielseitigkeiten auf Ein-Sterne-Niveau teilgenommen, einmal im April und einmal im Juni und beide Male in Campo de Mayo. Dabei konnte er sich Juni auch an fünfter Stelle platzieren. Wie genau der Unfall sich ereignet hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Fünf tote Reiter seit März

In diesem Jahr kamen fünf Reiter bei Geländeprüfungen ums Leben. Im März starb die 17-jährige Olivia Inglis bei den Scone Horse Trials in Australien. Im April kam die 19-jährige Caitlyn Fisher bei einem Ein-Sterne-Turnier in Sydney, Australien, ums Leben. Im Mai verunglückte die 33-jährige Philippa Humphreys im Gelände des CCI3* bei den Jersey Fresh International Horse Trials in New Jersey, USA. Und im September kam der russische Vielseitigkeitsreiter Nikita Sotskov (21) bei den Ratomka Horse Trials, einer CIC3* Prüfung in Minsk, ums Leben.

