Blenheim: Bettina Hoy erneut in Führung im CCI***

Wenn Bettina Hoy ins Viereck einreitet, dann liefert sie! Das hat sie auch beim CCI*** in Blenheim wieder bewiesen, einer weiteren Station der neuen Serie Event Riders Masters. Dieses Wochenende ist sie wieder mit dem Westfalen Seigneur Medicott am Start.

Nach der ersten Hälfte der Dressur liegt Hoy mit 32,9 Minuspunkten an der Spitze des Feldes. Hoy, die ja erst am vergangenen Wochenende mit Designer in Burghley gut platziert gewesen war, erklärte nach dem Ritt: „Ich bin sehr zufrieden. Er ist immer noch ein junges Pferd. Aber er hat sehr schöne Bewegungen und ist ein schönes Pferd. Er gibt sich wirklich Mühe, sich zu konzentrieren und ist schön zu reiten. Er ist ein wirklich interessantes Pferd. Ich weiß nicht, ob ich ihn weiter reiten kann, weil er jemand anderem gehört. Aber wenn ich kann, würde ich ihn sehr gerne behalten.“

Zum Gelände sagte sie: „Der Geländekurs hier ist wie immer wunderschön gebaut. Ich habe immer gedacht, dass Blenheim Palace, das perfekte Sprungbrett für dieses Pferd sein würde für was auch immer uns im kommenden Jahr erwartet.“

Rang zwei besetzt derzeit mit 39,6 Minuspunkten der Brite Harry Meade auf Orlando. Dritte ist Hannah Sue Burnett (USA) mit Harbour Pilot.

Beim CIC3* für die acht- und neunjährigen Nachwuchspferde liegt Pippa Funnel mit dem achtjährigen Grafton Street in Führung (35,2). Für das Paar ist es die erste Drei-Sterne-Prüfung. Pippa Funnell erzählt, dass sie Grafton Street von Andrew Nicholson übernommen hat: „Ich habe dieses Pferd letztes Jahr gesehen, als Andrew Nicholson ihn ritt. Ich mochte ihn wirklich sehr. Ich habe Andrew gefragt, ob er zu verkaufen sei. Er sagte, nein, das sei er nicht. Aber ich habe ihn die ganze Saison im Auge behalten und nach Andrews Unfall, rief er mich an und sagte, das Pferd stehe nun zum Verkauf. Jonathan and Jane Clarke haben ihn für mich erworben.“

www.blenheimhorse.co.uk