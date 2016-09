Blenheim: Bettina Hoy weiter in FÃ¼hrung nach dem Cross

Blenheim: Bettina Hoy weiter in Führung nach dem Cross

Mit Reiten im Regen hat Bettina Hoy wahrlich Erfahrung, die ihr heute zugute kam. Blair, Burghley, Blenheim – in letzter Zeit war der Regen Hoys treuer Begleiter. Das kann sie aber nicht aufhalten, wie sie jetzt in Blenheim wieder bewiesen hat.

Schon vergangene Woche in Burghley steuerte sie ihren Designer durch widrigste Wetterbedingungen. Das war heute nicht anders, nur dass sie nicht auf Designer saß, sondern auf Seigneur Medicott. „Er war wirklich fantastisch“, schwärmte sie glücklich im Anschluss an ihre (Hindernis)fehlerfreie Geländerunde, nach der sie sich zu ihrem Dressurergebnis von 32,9 Minuspunkten lediglich 8,4 Zeitfehler dazu addieren lassen musste und damit ihre Dressurführung verteidigen konnte. Hoy fuhr fort: „Er hat mir einen wundervollen Ritt beschert. Er ist nur ein bisschen grün. Er möchte noch an jedem Hindernis einen zweiten Blick werden. Aber das geht nicht. Man muss einfach weiterreiten.

Hoy kann sich beim Abschlussspringen einen Abwurf leisten. Werden es mehr, schlägt die Stunde der derzeit Zweitplatzierten, Hanna Sue Burnett aus den USA auf Harbour Pilot.

Ganz in der Zeit ist übrigens kein einziges Paar geblieben. Die schnellsten waren Andrew Nicholson und Teseo, die nur eine Sekunde über der Bestzeit geblieben waren und derzeit an fünfter Stelle rangieren.

Alle Zwischenergebnisse finden Sie hier.