CCI3* Strzegom: Sieg für Julia Krajewski

Beim Oktoberfestival im polnischen Strzegom hat Julia Krajewski die lange Dreisterneprüfung für sich entschieden. Unter den ersten elf Platzierten fanden sich fünf weitere deutsche Reiter.

Im Sattel von Chipmunk hatte Julia Krajweski am Ende der CCI3*-Prüfung in Strzegom 45,6 Minuspunkte auf ihrem Konto. Der achtjährige Hannoveraner v. Contendro I hatte für seine Dressurvorstellung 43,3 Punkte erhalten und war damit in Führung gegangen. Im Gelände, das keiner der insgesamt 22 Starter in der Bestzeit bewältigen konnte, kamen lediglich 3,2 Zeitstrafpunkte oben drauf. Im abschließenden Parcours blieben alle Stangen liegen – so war dem Paar der Sieg nicht mehr zu nehmen (45,6). Auch Platz zwei war deutsch besetzt: Leonie Kuhlmann mit Cascora (47,7). Die 23-jährige Nachwuchsreiterin konnte mit der Holsteinerin zuletzt Ende September den Nationenpreis in Waregem gewinnen. Dritte wurde die Schwedin Malin Josefsson auf Allan (49,8). Weitere deutsche Platzierte waren Jörk Kurbel mit Entertain You, der mit 73,3 Minuspunkten Achter wurde, Beeke Jankowski und Tiberius auf Rang neun (75,0) vor Falk Westerich mit Gina (75,7) und Andreas Dibowski auf Wolfsmond (76,8).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

