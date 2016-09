Montelibretti: Deutsche Junioren und Junge Reiter führen Busch-EM in Einzel- und Mannschaftswertung weiter an

Sowohl die deutschen Junioren als auch die Jungen Reiter bei den Europameisterschaften der Nachwuchsvielseitigkeitsreiter im italienischen Montelibretti waren mit einem deutlichen Vorsprung nach der Dressur ins Gelände gestartet. Und haben diesen erfolgreich verteidigt.

Bei den Junioren hätte es kaum besser laufen können: Alle vier Reiter ohne Hindernisfehler und in der Zeit im Ziel : Emma Brüssau machte mit ihrer Stute Donnerstag den Anfang, Titelverteidigerin Johanna Santo folgte ihr im Sattel ihres Erfolgspferdes Santana’s Boy. Jerome Robiné konnte seine Führung mit dem selbst gezogenen erst achtjährigen Guccimo R aus der Dressur weiter ausbauen und auch die Deutsche Meisterin Anais Neumann hatte keinerlei Probleme auf ihrem Pumuckel E. Anders übrigens als viele andere Reiter, denen das Hindernis 4, eine Kombination, gleich zu Anfang der Strecke ordentlich Probleme bereitete.

Jerome Robin liegt mit seinem Dressurergebnis von 33,4 Minuspunkten nun vor Anais Neumann (38,5). Auf Bronzekurs befindet sich der Franzose Victor Levecque mit Phunambule (40,8). Sein bis dato zweitplatzierter Teamkollege fiel nach zwei Verweigerungen zurück, die Mannschaft verlor ebenfalls an Boden zu den führenden Deutschen – 131,3 zu 113,8 Minuspunkten –, liegt aber noch vor den Briten (134,5).

Laura Schapmann und Quinzi Royal taten es als Einzelstarter den Mannschaftsreitern nach und bewältigten alle Klippen mühelos – Platz zwölf derzeit. Caecilia Reemtsma musste sich mit River of Joy 20 Strafpunkte anrechnen lassen und fiel damit zurück.

Treppchen mal drei

Bei den Jungen Reitern lief es kaum weniger erfolgreich. Auch sie konnten ihre Führung weiter ausbauen und sind zudem gleich zu dritt in der Jagd auf die Einzelmedaillen. Marie-Sophie Arnold und Remember Me luchsten dem nach der Dressur führenden Will Furlong dank fehlerfreier Runde die Têtenposition ab. Furlong musste aufgeben. Die Sportsoldatin hat derzeit 42,2 4 Minuspunkte auf dem Konto. Auf Silberkurs folgt ihr Einzelreiterin Rebecca-Juana Gerne auf den Füßen. Ihr Scipio S sorgte ebenfalls dafür, dass es beim Dressurergebnis von 43,3 blieb. Hanna Knüppel und Carismo waren als 13. ins Gelände gestartet, gaben alles und wurden belohnt: Bronzemedaille in Sicht! Auch Einzelreiterin Hella Meise und First Flight’s Beauty gelang eine fehlerfreie Vorstellung, die sie vor dem Springen auf Platz sechs nach vorne schob (49,7).

Mannschaftsreiterin Flora Reemtsma fiel mit ihrem ungarischen Vollblüter Ikarosz hingegen zurück. Nach der Dressur hatten sie in Medaillenlauerposition gelegen. Aber im Gelände gab es elf Strafpunkte, weil ein Pin abgebrochen war. Die vierte Teamreiterin Tina Krüger war als erstes in Gelände gestartet und kam auch ohne Hindernis- und nur mit wenigen Zeitfehlern ins Ziel, allerdings erwischten sie und ihre Stute Dolce Mia den Einsprung des zweiten Wassers recht unglücklich, so dass die Reiterin kurz auf dem Hals ihres Pferdes hing. Aber es ging alles gut. Mit 52,1 Minuspunkten liegt sie auf Rang elf.

Das Team kommt auf 141,9 Minuspunkte und führt damit vor Frankreich (152,3) und Italien (168,7).

