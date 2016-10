Blue Hors-Hengst wird NRW-Landbeschäler

Das dänische Gestüt Blue Hors stellt einen jungen Hoffnungsträger für die Decksaison 2017 nach Deutschland.

Es handelt sich um den vierjährigen Dreamline v. Don Olymbrio-Hotline. Er soll dem Landgestüt Warendorf als Pachthengst zur Verfügung gestellt werden. Stationiert wird er allerdings in Wettringen, bei Mathieu Beckmann. Seit vergangenem Jahr kooperieren das NRRW-Landgestüt und der Privathengsthalter. Dessen Stallreiterin Jessica Lynn Andersson (SWE) wird Dreamline im kommenden Jahr unter dem Sattel fördern.

Erstes Turnier

Dreamline ist bereits in Deutschland. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt haben er und seine neue Reiterin bereits hinter sich. In Ankum wurden die beiden Vierte in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A mit 8,1. Die Einzelnoten lauteten 8,5 für Trab, Galopp und Gesamteindruck bzw. 7,5 für Schritt und Durchlässigkeit.

